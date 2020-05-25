تخفيف إجراءات العزل والتباعد في مدينتك.. 10 مخاطر احذرها

2020/05/25 | 17:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

دورات المياه العامة، المطاعم، أماكن العمل، صالات الرياضة، كلها أماكن عليك الحذر أثناء تواج...





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