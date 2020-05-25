مصدر امني لـ” العهد نيوز” : الاستيلاء على وكر داعشي بعملية امنية

2020/05/25 | 17:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار اليوم، الاثنين، الاستيلاء على وكر لمجرمي داعش بعملية امنية استباقية غربي الانبار .وقال المصدر لـ ” العهد نيوز”، ان ” قوة امنية من الفرقة الاولى احدى تشكيلات قيادة عمليات الانبار وبالتنسيق مع قوة من مغاوير الفرقة الاولى محمولة جوا نفذت حملة امنية استباقية […]

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