الصحة تعلن الموقف الوبائي للعراق لهذا اليوم.. كارثة رقمية جديدة في الكرخ ونينوى

2020/05/25 | 17:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت وزارة الصحة تسجيل 163 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تصدرت الكرخ عداد الاصابات.وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “تم فحص (٥٧٦٢) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٩٤٤٤٧)”.وبينت انه “سجلت […]

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