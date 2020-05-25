2020/05/25 | 17:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداستجاب حارس مرمى المنتخب العراقي السابق، نور صبري، اليوم الاثنين، لرغبة فتى مصاب بالسرطان يرقد في مدينة الطب ببغداد، حيث تمنى الفتى اللقاء بحارس عرين الأسود، ليستجيب الأخير لتلك الأمنية.وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد زار قبل أيام مستشفى مدينة الطب للاطلاع على الخدمات الطبية للمرضى والمصابين بفيروس كورونا، والتقى بفتى مصاب بالسرطان يرقد في المستشفى.وسأل الكاظمي عن هواية الفتى فأجاب بأنها "كرة القدم"، وأنه يلعب في "حراسة المرمى"، فمازحه الكاظمي قائلاً: من الأفضل هو أم الحارس السابق نور صبري، فرد الفتى "أكيد نور صبري".ووعد الكاظمي بأن يطلب من صبري أن يزور الفتى، وبعد ساعات علق صبري على الفيديو عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" قائلا: "لي الشرف أن أزورك وألعب معك.شكرا لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نور صبري يحقق أمنية فتى مصاب بالسرطان) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نور صبري يحقق أمنية فتى مصاب بالسرطان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).