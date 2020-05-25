الصحة تسجل 163 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 73 حالة

2020/05/25 | 18:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، تسجيل 163 اصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 73 في العراق .

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