موسكو تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط

2020/05/25 | 18:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الاثنين، تحسّن الطلب العالمي على النفط خلال الشهر الجاري.

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