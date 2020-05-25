2020/05/25 | 18:07 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة العراقية مساء الاثنين، تسجيل وفيات واصابات جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان، انه تم فحص (٥٧٦٢) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٩٤٤٤٧).





واضافت الوزارة انه تم تسجيل خلال مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (١٦٣) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٢٣

بغداد/ الكرخ: ٩١

مدينة الطب: ٢

النجف: ٢

البصرة: ٣

السليمانية: ١٠

اربيل : ٣

بابل: ١

كربلاء: ١

الديوانية: ٤

ذي قار: ١

نينوى: ٢٢

كما بين ان اعداد الشفاء: ٧٣ حالة، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٣٠

بغداد / الكرخ: ٢

مدينة الطب: ١٨

البصرة: ١٧

كربلاء: ٢

واسط: ٢

بابل: ١

المثنى: ١

- الوفيات : ٣ حالات في بغداد/ الرصافة

مجموع الإصابات : ٤٦٣٢

مجموع حالات الشفاء: ٢٨١١

الراقدين الكلي: ١٦٥٨

مجموع الوفيات: ١٦٣

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل ١٦٣ اصابة جديدة بكورونا وثلاث وفيات) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل ١٦٣ اصابة جديدة بكورونا وثلاث وفيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).