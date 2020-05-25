تفاصيل تماثل ٧٣ حالة للشفاء من كورونا ووفاة ٣ حالات

2020/05/25 | 18:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تماثل ٧٣ حالة للشفاء من فيروس كورونا ووفاة ٣ حالات.وذكرت الوزارة في بيان ، انه تم فحص (٥٧٦٢) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٩٤٤٤٧)”.واضافت:” ان مختبراتها سجلت لهذا اليوم […]

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