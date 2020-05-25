الكاظمي يبحث مع بوتين تطوير العلاقات والأوضاع الاقتصادية

2020/05/25 | 18:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي ورئيس دولة روسيا الاتحادية، السيد فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي، تطوير العلاقات بين البلدين والأوضاع الاقتصادية .وقال بيان لمكتب الكاظمي، ان “بوتين هنأ الكاظمي بتولي رئاسة الحكومة وبعيد الفطر، وتم مناقشة تعزيز العلاقات والأوضاع في المنطقة وانخفاض أسعار النفط وتأثيراته واتفاق أوبك وجائحة كورونا والأوضاع […]

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