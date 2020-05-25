اليابان تقرر رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد خلال شهرين

2020/05/25 | 18:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الاثنين، أنه سيتم رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وأن اليابان نجحت في السيطرة على انتشار فيروس كورونا خلال أقل من شهرين.بدورها، قالت يوريكو كويكي محافظة طوكيو، إن العاصمة ستدخل بسرعة إلى “المرحلة الأولى” من رفع القيود، ما سيسمح ذلك للمكتبات والمتاحف باستئناف نشاطها وستظل […]

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