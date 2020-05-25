فريق من خبراء يحذرون من “كارثة حقيقية” تقتل أعدادا كبيرة البشر

2020/05/25 | 18:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشف فريق من خبراء الصحة الأستراليين أن الحرارة هي أكثر المخاطر المهيمنة، التي يشكلها تغير المناخ في البلاد, وإذا ظلت انبعاثات العالم كما هي، فبحلول عام 2080، يمكن أن تشهد المدن الأسترالية على الأقل 4 أضعاف عدد الوفيات الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة وحدها.وتقول الفيزيائية أرناغريتا هانتر من الجامعة الوطنية […]

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