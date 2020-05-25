2020/05/25 | 18:22 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يسجل 163 إصابة وثلاث وفيات بفيروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/25 | 18:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل 163 إصابة وثلاث وفيات بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل 163 إصابة وثلاث وفيات بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).