نائب: الحكومات السابقة فشلت بالتعاطي مع ملف الدعم السعودي للارهاب

2020/05/25 | 18:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..عد النائب عن كتلة الصادقون النيابية محمد البلداوي, الاثنين, فشل الحكومات السابقة بالتعاطي مع ملف التدخل السعودي ودول أخرى بشان ارسال الارهابيين الى العراق, مطالبا الحكومة بالاهتمام بهذا الملف لكون السعودية مازال موقفها سلبي اتجاه العملية السياسية في العراق وسوف لن يتوقف.وقال البلداوي في تصريح لـ المعلومة / , ان […]

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