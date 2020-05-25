صحة نينوى توضح طبيعة الاصابات الـ 22 الجديدة بكورونا

2020/05/25 | 18:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اوضح مدير عام صحة نينوى فلاح الطائي، طبيعة الاصابات الجديدة بكورونا.وقال في بيان، ان “الاصابات الـ22الجديدة التي اعلن عنها في نينوى تعود لـ15وافد من تركيا و6 من عائلة طبيب كان قد اعلن عن اصابته سابقا.واشار الى ، اصابة اخرى جديدة، مشيرا الى ان جميع من اعلن عنهم مودعين في الحجر […]

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