الكاظمي وبوتين يبحثان تطوير العلاقات والأوضاع الاقتصادية

2020/05/25 | 18:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تطوير العلاقات بين البلدين والأوضاع الاقتصادية.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أن "الرئيس الروسي هنأ في اتصال هاتفي الكاظمي بتولي رئاسة الحكومة وبعيد الفطر".وأشار إلى أن "الكاظمي وبوتين بحثا تعزيز العلاقات والأوضاع في المنطقة وانخفاض أسعار النفط وتأثيراته واتفاق أوبك ووباء كورونا والأوضاع الأمنية في العراق وسوريا".وأعرب الرئيس الروسي عن تطلع بلاده "لتطوير العلاقات الثنائية بين روسيا والعراق وأهميتها في كافة المجالات، الاقتصادية، والتجارية، والطاقة، وزيادة حجم الاستثمارات الى أضعاف ما هو عليه الآن، وكذلك في مجال الطاقة الكهربائية".فيما أكد الكاظمي "اهتمام الحكومة بتعزيز التعاون مع روسيا والدعوة للشركات الروسية للمجيء للعراق والاستثمار بكافة المجالات، والعمل على تذليل الصعوبات أمام هذه الشركات لما لها من انعكاسات ايجابية على العراق وفي العلاقات بين البلدين".ووجّه بوتين دعوة للكاظمي لزيارة موسكو، كما وجه الكاظمي دعوة مماثلة لبوتين لزيارة بغداد.

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