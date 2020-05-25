الكاظمي وبوتين يتبادلان توجيه الدعوات لزيارة بغداد وموسكو

2020/05/25 | 18:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين ، مع رئيس دولة روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي، تطوير العلاقات بين البلدين والأوضاع الاقتصادية .

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