2020/05/25 | 18:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصريح من مدير صحة نينوى بعد تسجيل 22 إصابة في يوم واحد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/25 | 18:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصريح من مدير صحة نينوى بعد تسجيل 22 إصابة في يوم واحد) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصريح من مدير صحة نينوى بعد تسجيل 22 إصابة في يوم واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).