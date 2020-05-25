2020/05/25 | 18:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت مديرية صحة نينوى تفاصيل 22 إصابة جديدة سجلتها المحافظة بفيروس كورونا.

وقال مدير عام صحة نينوى فلاح الطائي لوكالة شفق نيوز، ان الاصابات ال22 الجديدة التي اعلن عنها في نينوى تعود ل15 وافداً من تركيا، وست من عائلة طبيب كان قد اعلن عن اصابته سابقا واصابة اخرى جديدة وجميع من اعلن عنهم مودعين في الحجر الصحي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نينوى تكشف تفاصيل إصاباتها الـ22 بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نينوى تكشف تفاصيل إصاباتها الـ22 بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).