مديرية في وزارة الداخلية تنعى منتسبين لاصابتهم بكورونا

2020/05/25 | 18:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد نعت مديرية حماية المنشآت والشخصيات كوكبة من منتسبيها.وقالت في بيان، ان “المنتسبين وافتهم المنية بسبب اصابتهم بفيروس كورونا.

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