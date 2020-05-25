إبراهيموفيتش يتعرض لإصابة قوية فى التدريبات قد تنهي مسيرته

2020/05/25 | 18:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

تعرض نجم كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش للإصابة في ربلة الساق أثناء المران قبيل الاستئناف ...





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