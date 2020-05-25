بعد الراحة.. آخر التطورات في تدريبات ريال مدريد

2020/05/25 | 18:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

عاد لاعبو ريال مدريد إلى التدريبات من جديد في الفالديبيباس اليوم الإثنين، بعد الحصول على راحة سلبية أمس.

وحسبما أشارت صحيفة ماركا الإسبانية، عاد ريال مدريد إلى العمل الجماعي منذ الأسبوع الماضي مع الامتثال الصارم للبروتوكول الصحي.

وأكدت الصحيفة، أن " زيدان حافظ على نفس نظام التدريبات منذ الأسبوع الماضي بتقسيم اللاعبين على 3 مجموعات، على الرغم من السماح بمجموعات من 14 لاعباً".

وبدأ تدريبات اليوم بعمل بدني والجري المستمر، ثم انتقل إلى التحكم الفردي والتمرير الدقيق، ثم نظم تمارين الكرة الجماعية والتسديد على المرمى.

وشهدت التدريبات استمرار غياب الصربي لوكا يوفيتش والدومينيكاني ماريانو دياز، حيث يواصلان عملية التعافي.



وبالتالي يبقى كريم بنزيما هو المهاجم الوحيد المتاح، مع حاجة الثنائي الهجومي إلى مزيد من الوقت للعودة إلى المجموعة، لأنهما لم يقفا على أرض الملعب لمدة أسبوعين منذ عودة الفريق إلى التدريبات.

بغداد اليوم/ متابعة

تعرض نجم كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش للإصابة في ربلة الساق أثناء المران قبيل الاستئناف المرتقب لدوري الدرجة الأولى الإيطالي مع نادي إيه سي ميلان.

وسيخضع إبراهيموفيتش للفحوص الطبية الثلاثاء لتحديد مدى شدة الإصابة، و

بغداد اليوم _ متابعة

يدرس مجلس إدارة نادي ريال مدريد الإسبانى عدم تخفيض مكافآت اللاعبين للفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا فى حالة استكمالهم هذا الموسم بعد توقف دام أكثر من شهرين أثر انتشار فيروس كورونا.

وكان ريال مدريد قد أعلن قرار تخفي

بغداد اليوم- بغداد

هنأ مدرب منتخب العراق بكرة القدم الصربي كاتانيتش، الاثنين (25 ايار 2020)، الشعب العراقي بعيد الفطر.

وقال كاتانيتش في التهنئة:" مرحبا للجميع..



أتمنى كل الخير للعرب..



وبالاخص كل الشعب العراقي".

واضاف:" عيد سعي

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