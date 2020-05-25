صحة نينوى توضح تفاصيل الحالات الـ 22 المؤكد اصابتها اليوم بفيروس كورونا

2020/05/25 | 18:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - نينوى

كشف مدير عام صحة نينوى، فلاح الطائي، اليوم الاثنين، تفاصيل 22 اصابة بفيروس كورونا سجلت اليوم في ا...





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