التطبيعية تفتح ذراعيها للنجم السابق

2020/05/25 | 19:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتحت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم اللاعب الدولي السابق، نجم نادي القوة الجوية، اكرم عمانوئيل، للعودة إلى ارض الوطن، والعمل ضمن المنظومة الكروية خلال الفترة المقبلة.

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