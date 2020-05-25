الموقف الوبائي: 163 إصابة جديدة في العراق

2020/05/25 | 19:07 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة والبيئة، الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق.

قال بيان للوزارة صدر في 25 أيار/مايو وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تم فحص (5762) نموذجًا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 194447".

أضاف: "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (163) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: 23

بغداد/ الكرخ: 91

مدينة الطب: 2

النجف: 2

البصرة: 3

السليمانية: 10

أربيل: 3

بابل: 1

كربلاء: 1

الديوانية: ٤

ذي قار: 1

نينوى: 22

- الشفاء: 73 حالة، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: 30

بغداد / الكرخ: 2

مدينة الطب: 18

البصرة: 17

كربلاء: 2

واسط: 2

بابل: 1

المثنى : 1

- الوفيات : 3 حالات في بغداد/ الرصافة

مجموع الإصابات: 4632

مجموع حالات الشفاء: 2811

الراقدين الكلي: 1658

مجموع الوفيات: 163.اقرأ/ي أيضًا:

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