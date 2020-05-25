نيجيرفان بارزاني يوجه جملة رسائل بإحياء ثورة گولان

2020/05/25 | 19:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استذكر نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني نيجيرفان بارزاني، ثورة- گولان- بعامها الـ44.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ”قبل 44 عاماً اندلعت ثورة گولان بقيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني امتداد لثورة ايلول العظيمة.



بمعنويات وثقة عالية بالوطن ومن منطلق جديد للثورة“.

واضاف "احياء ذكرى ثورة گولان تكريم لنضال الشعب وهمة وعناء البيشمركة الابطال وتعبير عن الوفاء لدماء الشهداء الطاهرة وعائلاتهم“.

وبين ”احياء ذكرى گولان التي جمعت القوى الوطنية وقدمت تجربة ناجحة في العمل والنضال المشترك للاطراف الكوردستانية وشُكلت على اثرها الجبهة الكوردستانية يجب ان يكون دافعا قويا في التجدد ومطلقا جديدا لاسلوب النضال الوطني، ثقة الكوردستانيين لاهداف ورسالة الثورة داعم كبير للتنمية خلال فترة قصيرة وبارادة فولاذية“.

وبين ”اليوم عندما نحي ذكرى ثورة گولان فان اولى الواجبات والمسؤوليات التي تقع على عاتق جميع الاطراف والمكونات الكوردستانية العمل المستمر في تقوية وتعزيز وثقة ورح التسامح والقبول الاخر والايمان باسس العمل المشترك لاحتواء كل المعوقات والازمات التي تواجهنا وايضا لحماية المكاسب النضالية وتضحيات شعبنا وضمان مستقبل زاهر“.

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