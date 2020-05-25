بوتين والكاظمي يبحثان تطوير العلاقات والأوضاع الاقتصادية

2020/05/25 | 19:13 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصطقى الكاظمي وفلاديمير بوتين

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