الكرخ يسجل اعلى نسبة ... الصحة تعلن الموقف الوبائي لاصابات كورونا في عموم العراق

2020/05/25 | 19:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق.

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