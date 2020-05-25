جماليّات البيت العتيق - زهير الخويلدي

2020/05/25 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي استهلال: "البيت العتيق أُحِسّ بدفئه الخمري اللّون يتسرّب من الحواس إلى العقل"1 "كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل" - أبو تمامإذا كانت الميتافيزيقا تنطلق من الإنسان كما هو ملقى به خارج العالم بعد أن مرّ عليه الدّهر وجعله نسيا منسيّا وكان الفكر الصناع ......





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