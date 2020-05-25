الكعبي يدعو الكاظمي لاستكمال إعادة العراقيين العالقين في الخارج

2020/05/25 | 19:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الاثنين، رئيس اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية العليا مصطفى الكاظمي للتحرك العاجل باستكمال اعادة العراقيين العالقين في سفاراتنا في دول الخارج سيما الطلبة و الجثامين وذويهم الموجودة في الهند والدول الأخرى.وقال الكعبي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “سبق وان طالبنا السيد الكاظمي […]

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