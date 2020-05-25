صحة الرصافة توضح تفاصيل الحالات المؤكد اصابتها اليوم بكورونا وتوزيعها الجغرافي

2020/05/25 | 19:19 - المصدر: بغداد اليوم

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صحة الرصافة تنشر التوزيع الجغرافي للإصابات الـ"23" الجديدة المسجلة اليوم .

#اعلام_صحة_الرصافة

اعلن مدير عا...





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