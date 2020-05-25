صحة الكرخ توصح التوزيع الجغرافي لـ 91 اصابة بكورونا سجلت اليوم

2020/05/25 | 19:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اوضحت مديرية صحة الكرخ في بغداد، الإثنين، التوزيع الجغرافي لـ 91 اصابة بكورونا سجلت اليوم.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اصابات اليوم سجلت في :الوشاش/محلة و619، الكاظمية/محلة 421، والبياع/محلة 718، والدورة/محلة 381 و806 و836و 824 وعرب جبور /قرب دائرة البيطرة، وحي العامل/محلة 809 و805، والمنصور/محلة 615 و 603، والطوبجي/محلة 412، والحرية/نواب الضباط/محلة 424، والسيدية/محلة 835، والعامرية/محلة 648، وحي السلام/ محلة 408، واليرموك/محلة 608، وحي العدل/محلة 645، وحي الجامعة/محلة 635، والعلاوي/محلة 214، وابو غريب/حي الزهور-قرب جامع الصادق الامين -واحد اذار قرب جامع حمزة، والشعلة/ محلة 451 و464، والدوانم الزراعي- الغزالية/ محلة 446، والشعب/محلة 335 والبلديات/محلة 148".

وفي وقت سابق، اعلنت وزارة الصحة، الاثنين 25-5-2020، تسجيل 3 وفيات و163 اصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم في عموم البلاد.

وقالت الوزارة في بيان الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق انه "تم فحص (5762) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (194447)".

واضاف البيان أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم سجلت (163) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: 23، بغداد/ الكرخ: 91، مدينة الطب: 2، النجف: 2، البصرة: 3، السليمانية: 10، اربيل : 3، بابل: 1، كربلاء: 1، الديوانية: 4، ذي قار: 1، نينوى:22".

واضاف البيان أن "حالات الشفاء بلغت 73 حالة ، وكما يلي: بغداد/ الرصافة: 30، بغداد / الكرخ: 2، مدينة الطب: 18، البصرة: 17، كربلاء:2، واسط:2، بابل:1، المثنى :1".

وتابع أن " الوفيات لهذا اليوم كانت بواقع 3 حالات في بغداد/ الرصافة، ليصبح مجموع الإصابات: 4632، ومجموع حالات الشفاء: 2811،ومجموع الراقدين الكلي: 1658".

واشار إلى أن "مجموع الوفيات الكلي بلغ 163 حالة".

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