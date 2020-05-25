بالصورة.. مديرية تابعة لوزارة الداخلية تنعى وفاة 4 من منتسبيها بعد اصابتهم بفيروس كورونا

2020/05/25 | 19:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

نعت المديرية العامة لحماية المنشآت والشخصيات التابعة لوزارة الداخلية وفاة 4 من منتسبيها بعد اصابتهم بفيروس كورونا.

وذكرت المديرية، في بيان لها، أن "المفوض اركان رمضان التميمي، والمفوض محمد شالف المالكي، والمفوض عبدالمنعم مختاض الموسوي، و ر.ع وسام سهر رضا الشويلي"، وافتهم المنية بعد اصابتهم بوباء كورونا.

بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين 25-5-2020، تدمير 3 عجلات لداعش بضربات جوية في صحراء الرطبة واصابة طائرة بسلاح احادي.

وذكرت الخلية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة من فوج مغاوير الفرقة الاولى تمكنت من تدمير

بغداد اليوم- ديالى

افاد مدير ناحية العبارة (15كم شمال شرق بعقوبة)، شاكر ملا جواد، الاثنين 25-5-2020، الشروع ببناء أحزمة أمنية لمنع تسلل تنظيم داعش إلى 5 قرى في محافظة ديالى.

وقال جواد في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "هندسة الفرقة الخامسة في ال

بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة الداخلية العراقية، الاثنين 25-5-2020، ان القوات الأمنية مخولة بتوقيف كل شخص يخرق الحظر الشامل ولا يلتزم بإجراءات الوقاية والعقوبات قد تصل الى السجن لسنوات، فيما حذرت من ان قيام وسائل اعلام بإصدار باجات لأشخاص لا يعمل

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