نينوى تشدد إجراءاتها لأقصى حد دون استثناءات

2020/05/25 | 19:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة نينوى يوم الاثنين بتشديد إجراءات حظر التجوال في المحافظة لأقصى حد عقب تسجيل عدد كبير من الإصابات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شرطة نينوى شددت إجراءات الحظر في الموصل بعد الإعلان عن تسجيل 22 إصابة جديدة في نينوى".

وبين أن محافظ نينوى رئيس خلية الازمة نجم الجبوري قرر ايضا فرض حظر التجوال الشامل في تمام الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.

وأضاف المصدر أنه "لا تسمح حتى بحركة الأشخاص الدين يحملون استثناءات".

وفي وقت سابق الاثنين، سجلت نينوى 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر حصيلة يومية منذ ظهور الجائحة.

ووفق ما أبلغ مدير عام صحة نينوى فلاح الطائي وكالة شفق نيوز، فان الاصابات ال22 الجديدة تعود ل15 وافداً من تركيا، و6 من عائلة طبيب كان قد اعلن عن اصابته سابقا واصابة اخرى لموقوف مدني على حساب شرطة نينوى.

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