متنبئ جوي يتحدث عن “توقعات غريبة ونادرة”.. امطار فيضانية قد تصاحب ايام الصيف!

2020/05/25 | 19:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد مازال النموذج الاميركي، يصدر توقعات “مفاجئة” للمتنبئين الجويين، حول وجود منخفض مداري مصحوب بكميات هائلة من الامطار الفيضانية.وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي، إن “البلاد شهدت هذا اليوم تراجعا في حرارة الجو في اغلب المناطق بسبب الكتلة الباردة التي رافقت مرتفع جوي سطحي”.واشار الى انه “يوم غد ترتفع قليلا عن اليوم […]

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