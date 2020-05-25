2020/05/25 | 19:28 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئاسة البرلمان تطالب الكاظمي بالتحرك العاجل لإعادة العراقيين العالقين بالسفارات العراقية بالخارج هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/25 | 19:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة البرلمان تطالب الكاظمي بالتحرك العاجل لإعادة العراقيين العالقين بالسفارات العراقية بالخارج) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة البرلمان تطالب الكاظمي بالتحرك العاجل لإعادة العراقيين العالقين بالسفارات العراقية بالخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).