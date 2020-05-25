قيادي بحزب البارزاني يدعو بغداد واربيل لقلب الطاولة على “جبهة الفساد”

2020/05/25 | 19:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود حيدر، الاثنين، حكومتي الإقليم والاتحادية الى قلب الطاولة على جبهة الفساد والفاسدين، مؤكدا أن الفساد “خيانة عظمى”.وقال حيدر في تغريدة على صفحته بتويتر واطلعت عليها /المعلومة/، إن “على الحكومة الاتحادية في بغداد وحکومة اقليم كردستان ان تَقلِبا الطاولة على جبهة الفساد والفاسدين في مؤسسات الدول باعبتار […]

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