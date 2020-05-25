الكعبي يدعو الكاظمي للعمل على استكمال إعادة العالقين في الخارج

2020/05/25 | 19:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ، اليوم الاثنين ، رئيس اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية العليا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للتحرك العاجل لاستكمال اعادة العراقيين العالقين في دول الخارج لاسيما الطلبة والجثامين وذويهم الموجودين في الهند والدول الاخرى.

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