مقتل أول سوري يحارب في ليبيا تحت إمرة روسيا 

2020/05/25 | 19:37 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثق مرصد حقوقي مقتل عنصر سوري يحارب في #ليبيا تحت إمرة #روسيا، خدمة لأجندة موسكو في دعم #الجيش_الوطني_الليبي بقيادة #خليفة_حفتر.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن العنصر هو أول مقاتل يسقط في ليبيا من الذين…

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