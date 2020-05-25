خلال 24 ساعة.. الحشد يوزع أكثر من 4000 كسوة وسلة غذائية في بابل

2020/05/25 | 19:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..انجزت هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، أكثر من 4000 سلة غذائية وكسوة بين العوائل المتعففة واسر شهداء الحشد الشعبي في محافظة بابل.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “هيئة الحشد الشعبي في محافظة بابل أنجزت خلال الـ24 ساعة الماضية توزيع 3906 سلة غذائية في مناطق شمال وجنوب ووسط المحافظة”.وأضاف البيان، […]

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