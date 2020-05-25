تقارير مسربة تكشف سبب عدم التوصل لعلاج لكورونا.. ويتحدث عن “مؤامرة” لشركات الادوية امتنعت عن ذلك!

2020/05/25 | 19:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت تقارير صحفية بريطانية سبب فشل الوصول إلى لقاح وعلاج ناجح لفيروس كورونا المستجد، الذي وصفته بأنه يعود لـ”مؤامرة الشركات الكبرى” قبل 3 سنوات، والتي رفضت مقترحًا بتطوير لقاحات الامراض المعدية والاكتفاء بادوية الامراض المزمنة لانها مربحة بشكل أكبر.نشرت صحيفة “الغادرديان” البريطانية تقريرا حصريا، نقلت فيه معلومات عن أن كبريات شركات […]

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