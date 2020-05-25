الحلبوسي ورئيس البرلمان العربي يتبادلان تهاني عيد الفطر

2020/05/25 | 19:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتبادل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، التهاني بعيد الفطر مع رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي.وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي، في بيان مقتضب تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أن الأخير "تبادل في اتصال هاتفي مع رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، سائلين الله أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالسلام والأمن والازدهار".وكان مصدر مصدر مطلع قد كشف في وقت سابق اليوم الاثنين، أن السلطات الأردنية قامت بـ"احتجاز" رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في العاصمة الاردنية عمان.وقال المصدر لـ"كلكامش برس"، إن "السلطات الأردنية احتجزت رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في فندق (انتيركونتيناتال عمان) في العاصمة عمان، ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الأردن للحد من انتشار فيروس كورونا".وبين ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، سافر يوم الخميس الماضي الى عائلته المقيمة في عمان، لكن السلطات الازدنية قامت بحجره في الفندق المذكور وسمحت لعائلته بزيارته".وأضاف المصدر "كان من المفترض ان يسافر مع الحلبوسي النائبين احمد الجبوري (ابو مازن) ومحمد تميم، الا ان الساطات لم تعطي الفيزا الا للحلبوسي"، مبينا انه "من المحتمل ان يرجع الحلبوسي الى بغداد خلال اليومين المقبلين".

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