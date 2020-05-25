الكعبي يدعو رئيس الوزراء إلى استكمال اعادة العراقيين العالقين في الخارج

2020/05/25 | 19:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، اليوم الاثنين، رئيس اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، رئيس الورزاء مصطفى الكاظمي، إلى التحرك العاجل لاستكمال اعادة العراقيين العالقين في الخارج، لاسيما الطلبة وجثامين المتوفين وذويهم في الهند والدول الاخرى.وقال الكعبي في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "سبق وان طالبنا الكاظمي بالاستماع الى جملة المناشدات التي تصلنا من ابناء شعبنا في الخارج وتأكيدنا بكتاب رسمي على دعم الخطوط الجوية عبر توفير تخصيص مالي يمُكنها باعادة كل العالقين في الخارج لاسيما الجثامين والمرضى الموجودين في الهند".وأضاف ان "مسؤوليتنا جميعا الاسراع بعودتهم سالمين الى ارض الوطن باعتبارهم جزء من هذا البلد ولا يمكن تجاهل مطالباتهم الانسانية تحت اي ظرف".وطالب الكعبي، رئيس الوزراء "بأخذ هذا الموضوع الانساني على محمل الجد والتحرك العاجل لعودة احدى الجثامين"، مؤكدا على "ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية مع السفارات العراقية لتثبيت الراغبين بالعودة واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية فور وصولهم الى مطارات البلاد".

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