2020/05/25 | 20:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد نادي رين الفرنسي، اليوم الاثنين، ان سعر بيع لاعب الوسط إدوارد كامافينغا، صاحب الـ 17 عاما، الذي يحظى باهتمام بالغ من مسؤولي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رين الفرنسي يعقد صفقة انتقال كامافينغا إلى ريال مدريد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رين الفرنسي يعقد صفقة انتقال كامافينغا إلى ريال مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).