الصحة تنفي تخصيص مبالغ مالية مقابل كل إصابة بكورونا تسجل في دوائرها

2020/05/25 | 20:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الصحة والبيئة ، اليوم الاثنين ، تخصيص مبالغ مالية مقابل كل اصابة تسجل بفيروس كورونا في دوائرها .

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