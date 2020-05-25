اليوتيوب… وسيلة السوريين لكسب المال في زمن كورونا

2020/05/25 | 20:07 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بث مباشر مستمر بهدف كسب متابعين جدد، يمضي “يمان”، 23 سنة، شاب سوري، قرابة أربع ساعات يومياً للعمل على قناته الشخصية بموقع “#يوتيوب”، محاولاً جمع عدد متابعين إضافيين، وبالتالي تحقيق الربح من برنامج متصفح #غوغل…

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