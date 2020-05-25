واجب الدولة في حماية المحاصيل الزراعية

2020/05/25 | 20:09 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رامي سيدو ان ملكية الأراضي الزراعية مرتبطة بالاستغلال الزراعي، ولارتباطها بكيان الدولة الاقتصادي ومقومات العيش والتعامل معها بما يحقق مصلحة المجتمع في الحفاظ على الثروة الوطنية الدائمة ولكي يؤدي الى النهوض بالواقع الاقتصادي، فلا بد من توفير ضمانات لحماية المجتمع والمواطن الذي يقوم بزراعة المحاصيل، كوجود قوانين جنائية لمعاقبة الشخص الذي يقوم بإتلاف او حرق …

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