150 اسرة تقترب من “نزوح ثان” في ديالى

2020/05/25 | 20:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد مكتب حقوق الانسان في ديالى، الاثنين، بان 150 اسرة تقترب من نزوح ثان في المحافظة.وقال مديرمكتب حقوق الانسان في ديالى صلاخ مهدي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” 150 اسرة نازحة تسكن مخيم معسكر سعد قرب بعقوبة صدر قرار باغلاق المخيم ونقلهم الى مخيمات الوند في خانقين “.واضاف مهدي،ان” الاسر امام سيناريو […]

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