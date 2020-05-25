نصيف: حكومات المكاتب انعكست سلبا على أداء البرلمان

2020/05/25 | 20:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..استبعدت عضو مجلس النواب عالية نصيف , الاثنين , نجاح تحالف سائرون ومن معهم بإقالة رئيس مجلس النواب من منصبه , فيما اشارت الى ان ضعف أداء البرلمان كان انعكاسا سلبيا لوجود وهيمنة عمل حكومات المكاتب.وقالت نصيف في تصريح لـ / المعلومة / , ان “اغلب أعضاء مجلس النواب يعتقدون […]

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