شاهد: نجم ريال مدريد بنزيما يطلق تهاني العيد باللغة العربية مرتديًا “الدشداشة”

2020/05/25 | 20:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد هنأ اللاعب الفرنسي ونجم ريال مدريد الاسباني، كريم بنزيما، العالم الإسلامي بمناسية حلول عيد الفطر .وظهر بنزيما في مقطع فيديو نشره عبر حاسبه الرسمي على “انستغرام” وهو يرتدي الزي العربي قائلا: “السلام عليكم..عيد مبارك، تقبل الله منا ومنكم”.View this post on Instagram Eid mubarak Takabal allah mina wa minkoum […]

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