إصابة قوية قد تضع حدا لمسيرة إبراهيموفيتش الكروية

2020/05/25 | 20:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس الأحد، عن أمله في عودة عجلة الليغا إلى الدوران بدربي إشبيلية الخميس 11 يونيو المقبل.

وقال تيباس في تصريح لقناة "موفيستار بلوس" إنه بعدما منحت الحكومة السبت الضوء الأخضر بعودة منافسات الدوري اعتبارا من الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من يونيو، هناك إمكانية بأن تكون أول مباراة في الليغا الخميس 11 يونيو.

وأضاف تيباس الذي كان حدد سابقا 12 يونيو موعدا لاستئناف المنافسات المعلقة منذ أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد: "نأمل في أي يكون الاستئناف بدربي إشبيلية بين ريال بيتيس وإشبيلية"، مشيراً إلى أن هذه المباراة "ستكون تكريما لعودة الليغا وكذلك لما حدث سابقا".

وأوضح "لكن إذا لم يكن ذلك ممكنا، فاستئناف الدوري سيكون في 12 أو 13 أو 14 من الشهر المقبل"، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن الموعد الرسمي "في بداية الأسبوع المقبل"، مثل برمجة المراحل الأربع الأولى من المراحل الـ11 المتبقية.

واستأنفت الأندية الإسبانية تدريبها الاثنين الماضي في مجموعات مكونة من 10 لاعبين كحد أقصى، وأكد تيباس أنه يمكنها الاستعداد بتشكيلتها الكاملة بعد أسبوع.

وأشار إلى أن عودة التدريبات بكامل الفريق ستكون من الإثنين المقبل، داعيا إلى توخي الحذر الشديد.

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